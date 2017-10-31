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Костин рассказал, как в молодости во время полетов видел НЛО

01.11.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Владимир Костин сообщил, что в последнее время информации о случаях появления в небе НЛО не встречал. Вместе с тем он рассказал журналистам о том, как, будучи молодым пилотом, два раза видел в небе неопознанные летающие объекты.

В Минске прошла пресс-конференция, приуроченная к профессиональному празднику авиаторов.

Костин рассказал, как в молодости во время полетов видел НЛО
© Фото: Белавиа
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"В последнее время информации не было. Но в моей практике, когда я в качестве пилота летал на самолетах "Белавиа", было два таких случая", — сообщил на пресс-конференции Костин, отвечая на вопрос о том, встречают ли белорусские пилоты неопознанные летающие объекты.

"Первый раз это было в районе московского узла. Ночью мы увидели такой летающий объект. Он был цилиндрической формы, от него вниз шел светящийся луч", — сказал Костин.

По его словам, все пилоты, которые в этот момент находились в небе в этом регионе, видели этот странный объект, но диспетчеры не видели. "Этот цилиндр повисел-повисел в небе и резко ушел вверх с очень большой скоростью", — сказал Костин.

Еще один раз глава департамента по авиации видел НЛО, когда был за штурвалом самолета, летевшего рейсом Минск — Нижневартовск.

"Тогда диспетчеры тоже ничего не видели, а мы, пилоты отчетливо наблюдали в небе такой объект", — сказал он.

Костин также отметил, что пока природа таких летающих объектов неизвестна.

 
Теги: Минск
 
 
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