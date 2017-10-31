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В Беларуси выполнили 500-ю операцию по пересадке печени

01.11.2017 14:36 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси выполнили 500-ю операцию по пересадке печени
Во время операции по пересадке печени

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выполнили 500-ю операцию по пересадке печени, сообщил журналистам руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Операция прошла 29 октября, хирургическое вмешательство оказалось вполне стандартным. Пациент, у которого развился цирроз на фоне гепатита С, сегодня чувствует себя хорошо. Он достаточно активен, самостоятельно передвигается.

Первая операция по трансплантации печени в стране была выполнена в ночь со 2 на 3 апреля 2008 года. По словам Олега Руммо, это было огромное событие в жизни страны. Тогда Президент Александр Лукашенко принял коллектив клиники, выполнивший ту самую первую операцию. Глава государства тогда отметил, что за первой обязательно последуют пятисотая и пятитысячная. "И именно для этого выполнена первая операция, а не просто для того, чтобы показать, что мы это можем", - отметил руководитель РНПЦ.

С того момента прошло менее десяти лет, и важная веха пройдена. Очередной озвученный Президентом рубеж - 5 тыс. операций, по словам Олега Руммо, не заоблачен. Для коллектива это очень важно. "Когда мы сделали сотую операцию по трансплантации печени, а это было в 2011 году, мы почувствовали себя настоящим профессиональным коллективом, которому под силу решать большие задачи. Сделав 500 таких операций, мы вошли в своеобразное сообщество людей, которые эти операции делают давно и на очень высоком уровне", - отметил он. За довольно короткий период времени центру удалось не только выйти на показатель в 50 и больше операций по трансплантации печени в год, а поставить такие хирургические вмешательства на поток.

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Теги: Минск
 
 
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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выполнили 500-ю операцию по пересадке печени, сообщил журналистам руководитель Республиканского научно-практического...

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