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Минчан приглашают в ноябре и декабре на рыбные ярмарки

01.11.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Рыбные ярмарки пройдут в ноябре и декабре в выходные на разных площадках в столице, сообщил в среду в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома.

На сельскохозяйственных ярмарках в Минске в октябре жители столицы купили более 11 тысяч тонн продукции. В ноябре и декабре на смену им придут рыбные ярмарки под открытым небом.

Так, 11 и 12 ноября пройдет первая рыбная ярмарка — на бульваре Тракторостроителей. Уже в следующие выходные торговать рыбой будут у Дворца спорта.

В субботу и воскресенье 25 и 26 ноября рыбные ярмарки состоятся возле универсама "Волгоград" на проспекте газеты "Правда".

Уже известны и места проведения рыбных ярмарок в декабре. Так, девятого и десятого декабря они состоятся на проспекте Рокоссовского 150а у кинотеатра "Салют", 16 и 17 декабря — на улице Руссиянова, 1. Перед католическим рождеством они состоятся на проспекте Любимова, 26 — у ТЦ "У кургана", а также на бульваре Тракторостроителей.

По городу также организуют более сотни площадок для ежедневной торговли рыбными хозяйствами. Подобные точки развернутся во всех районах Минска.

Смотрите также: календарь скидок и распродаж в Минске в ноябре >>

 
Теги: Минск
 
 
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Весь октябрь по выходным в столице проходили ярмарки, на которых продавалась сельскохозяйственная продукция.

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