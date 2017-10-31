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Певица Селена Гомес стала женщиной года по версии Billboard

01.11.2017 15:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Влиятельный американский журнал Billboard назвал популярную певицу Селену Гомес женщиной года.

Певица Селена Гомес стала женщиной года по версии Billboard
© AP/ John Salangsang/Invision
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Гомес, которая является двукратным лидером рейтинга Billboard 200, получит награду 30 ноября на церемонии, которая состоится в Ray Dolby в Лос-Анджелесе. Джон Амато, президентBillboard Media Group, прокомментировал такой выбор издания не только музыкальным талантом исполнительницы.

"Она вдохновляет молодых женщин быть настоящими, никогда не бояться и не отступать", – сказал Амато.

Он также подчеркнул, что Гомес не боится говорить о том, что думает, и делает это для защиты других.

На церемонию и торжественный ужин в Лос-Анджелесе также приглашены Леди Гага, Пинк, Тейлор Свифт, Мадонна и другие звезды.

Гомес на присуждение ей почетного звания журнала отреагировала кратко в своем официальном аккаунте в Twitter: "Спасибо, Billboard".

Селена Гомес начала карьеру исполнительницы в 2002 году, параллельно она снималась в сериалах и кино. Среди наиболее известных картин, в которых она принимала участие, – "Еще одна история о Золушке" (2008), "Программа защиты принцесс" (2009), "Отвязные каникулы" (2012). В составе группы The Scene Гомес записала три альбома, за свою сольную карьеру записала семь синглов и две пластинки (обе становились лидерами чарта Billboard 200).

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Исполнительница активно занимается благотворительностью, она в 2009 году стала послом доброй воли ЮНИСЕФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Гомес получит награду 30 ноября на церемонии, которая состоится в Ray Dolby в Лос-Анджелесе.

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