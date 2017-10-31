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Франция отменила режим чрезвычайного положения

01.11.2017 16:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Во Франции отменено чрезвычайное положение, введенное с ноября 2015 года после теракта в Париже, сообщают местные СМИ.

Вместо него в действие вводится закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом.

"Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения уже начиная с 1 ноября. Вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан", — заявил президент страны Эммануэль Макрон во вторник в Страсбурге.

По словам Макрона, "в новом законе о внутренней безопасности мы наметили эффективные меры по борьбе с терроризмом".

Отмена чрезвычайного положения была одним из пунктов предвыборной программы действующего президента страны.

Франция отменила режим чрезвычайного положения
© REUTERS/ Paul-Louis Leger
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Напомним, что режим чрезвычайного положения был введен в стране после терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство" (группировка, запрещенная в России и других государствах) погибли 130 французов.

Режим ЧП позволял помещать под домашний арест лиц, деятельность которых могла создавать угрозу для безопасности и общественного порядка. Обыски в местах проживания подозреваемых могли производиться без санкции прокурора. Помимо этого, власти могли также закрывать определенные районы для перемещения автотранспорта и пешеходов, устанавливать "зоны безопасности".

Действие ЧП продлевалось с тех пор шесть раз.

По данным силовых структур, благодаря ЧП в стране было предотвращено более 30 терактов.

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Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайное положение, которое было введено в 2015 году во Франции из-за терактов, отменено с 1 ноября.

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