Во время операции по пересадке печени

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выполнили 500-ю операцию по пересадке печени, сообщил журналистам руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Операция прошла 29 октября, хирургическое вмешательство оказалось вполне стандартным. 53-летний пациент, у которого развился цирроз печени на фоне вирусного гепатита С, сегодня чувствует себя хорошо. Он достаточно активен, самостоятельно передвигается.

Первая операция по трансплантации печени в стране была выполнена в ночь с 2 на 3 апреля 2008 года. По словам Олега Руммо, это было огромное событие в жизни страны. Президент Александр Лукашенко принял коллектив клиники, выполнивший ту самую первую операцию. Глава государства тогда отметил, что за первой обязательно последуют пятисотая и пятитысячная. "И именно для этого выполнена первая операция, а не просто для того, чтобы показать, что мы это можем", - сказал руководитель РНПЦ.

С того момента прошло менее десяти лет, и важная веха пройдена. Очередной озвученный Президентом рубеж - 5 тыс. операций, по словам Олега Руммо, не заоблачен. Для коллектива это очень важно. "Когда мы сделали сотую операцию по трансплантации печени, а это было в 2011 году, мы почувствовали себя настоящим профессиональным коллективом, которому под силу решать большие задачи. Сделав 500 таких операций, мы вошли в своеобразное сообщество людей, которые эти операции делают давно и на очень высоком уровне", - отметил он. За довольно короткий период времени центру удалось не только выйти на показатель в 50 и больше операций по трансплантации печени в год, а поставить такие хирургические вмешательства на поток. За каждым проведенным вмешательством стоит конкретная спасенная жизнь пациента и надежда на будущее.

Показанием для трансплантации печени является прогноз для жизни менее 12 месяцев, пояснил заведующий отделением трансплантации РНПЦ Сергей Коротков. Люди, которые приходят на пересадку, это инвалиды первой группы. Для принятия решения о необходимости выполнения этой операции проводится консилиум с участием ведущих специалистов - таков механизм формирования листа ожидания. Сегодня пересадки печени ожидают около 90 человек. В среднем время ожидания составляет около трех месяцев.

В РНПЦ выполняется более 300 операций по трансплантации органов в год. За последние два дня проведено уже шесть операций, что, по словам Олега Руммо, большое напряжение для всего коллектива. "Нету и дня без операций по забору органов либо их трансплантации. Кроме нашего центра в стране эти операции еще выполняются и в других центрах. Общее количество трансплантированных органов превышает 500 ежегодно", - рассказал руководитель центра. Специалисты также назвали общее количество операций по трансплантации органов. Это более 3 тыс. пересадок почек, 270 - сердец, 8 операций по трансплантации легких. Кроме того, выполнена одна пересадка комплекса "сердце-легкие", 10 - комплекса "печень-почка", 20 - "поджелудочная железа-почка" и 2 - "сердце-почка". Особая категория пациентов - дети. Ежегодно в стране маленьким пациентам выполняется от 6 до 10 операций по трансплантации печени и от 15 до 20 - почки. "Если аккумулировать наш общий опыт, то это 56 трансплантаций печени, выполненных пациентам от 4 месяцев до 17 лет, и около 170 операций по трансплантации почки детишкам от 2 лет и старше", - уточнил Олег Руммо.

Число операций по пересадке органов иностранцам составляет до 10% от их общего числа. Заработанные деньги уходят на лечение белорусов, стимулирование труда сотрудников, покупку оборудования. Наращивание количества операций иностранным пациентам в РНПЦ не является самоцелью. Приоритет - лечению белорусов. При этом одно выполненное вмешательство иностранцу - это три, а то и четыре дополнительные операции белорусам.

Что касается перспектив в области транспланталогии, Олег Руммо уверен, что в недалеком будущем, говоря немедицинским языком, специалисты научатся выращивать органы. "Тогда сможем избежать использования органов умершего людей. Не потому что это плохо. Просто когда орган подходит идеально, то есть выращен из твоих собственных тканей и клеток, отпадает много проблем. Уверен, в течение ближайших 30-50 лет эта проблема будет решена", - отметил руководитель центра.

Как сообщалось, в стране построят новый центр трансплантологии. Глава государства уже дал соответствующее поручение. В настоящее время идет проработка вопросов, связанных с проектной документацией, организацией строительства. Уже к 2021-2022 году коллектив РНПЦ въедет в новое здание и начнет оказывать помощь пациентам в новых условиях.

К слову, за время, когда журналисты общались со специалистами, в РНПЦ уже выполнили 501-ю операцию по пересадке печени и приступили к 502-й.-0-