ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: наркодилеры и "закладчики" ведут себя как настоящие разведчики

01.11.2017 17:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Новые способы распространения наркотических веществ вынуждают оперативников искать и иные способы противодействия распространителям, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления МВД полковник Геннадий Казакевич.

Он отметил, что в Беларуси большая часть наркотиков распространяется через "даркнет" (анонимный сегмент интернета). Координаты с закладкой, в которой содержится товар, отправляются через мессенджеры, использующие шифрование. Это усложняет работу для МВД.

"Больше 51% зарегистрированных в стране наркопреступлений связаны со сбытом. Мы ориентируемся на поиск и пресечение деятельности преступных групп, которые распространяют наркотики, мы отошли от желания поймать за руку рядового наркомана", — пояснил Sputnik Казакевич.

Он отметил, что привлечение людей в распространение закладок ведется через спам-рассылки, завербованных учат зашифрованному общению, по словам Казакевича, так называемые минеры ведут себя как разведчики. Среди распространителей оказываются и студенты, и семейные пары, один из "минеров" был преподавателем вуза.

"Как правило закладками занимаются мужчины в возрасте от 16 до 30 лет, не работающие и не учащиеся. Два дня назад в минской области была задержана семейная пара, которая на постоянной основе занималась распространением марихуаны", — рассказал Казакевич.

Он отметил, что в отличие от российских коллег МВД не поднимает общественную дискуссию о возможности отслеживать переписку пользователей.

"В России определили, что общественная безопасность важнее личных свобод. Мы успешно применяем разные методы оперативно-розыскной деятельности, чтобы получить доступ к таким формам коммуникации", — отметил Казакевич.

За прошлый год оперативники изъяли порядка 400 тонн наркотических веществ, за десять месяцев текущего года – семьсот тонн.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координация работы "закладчиков" почти в 80% случаев ведется из-за рубежа путем зашифрованного общения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Симоньян: Twitter обвиняет нас в том, что предлагал сам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика