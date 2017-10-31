МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Новые способы распространения наркотических веществ вынуждают оперативников искать и иные способы противодействия распространителям, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления МВД полковник Геннадий Казакевич.

Он отметил, что в Беларуси большая часть наркотиков распространяется через "даркнет" (анонимный сегмент интернета). Координаты с закладкой, в которой содержится товар, отправляются через мессенджеры, использующие шифрование. Это усложняет работу для МВД.

"Больше 51% зарегистрированных в стране наркопреступлений связаны со сбытом. Мы ориентируемся на поиск и пресечение деятельности преступных групп, которые распространяют наркотики, мы отошли от желания поймать за руку рядового наркомана", — пояснил Sputnik Казакевич.

Он отметил, что привлечение людей в распространение закладок ведется через спам-рассылки, завербованных учат зашифрованному общению, по словам Казакевича, так называемые минеры ведут себя как разведчики. Среди распространителей оказываются и студенты, и семейные пары, один из "минеров" был преподавателем вуза.

"Как правило закладками занимаются мужчины в возрасте от 16 до 30 лет, не работающие и не учащиеся. Два дня назад в минской области была задержана семейная пара , которая на постоянной основе занималась распространением марихуаны", — рассказал Казакевич.

Он отметил, что в отличие от российских коллег МВД не поднимает общественную дискуссию о возможности отслеживать переписку пользователей.

"В России определили, что общественная безопасность важнее личных свобод. Мы успешно применяем разные методы оперативно-розыскной деятельности, чтобы получить доступ к таким формам коммуникации", — отметил Казакевич.

За прошлый год оперативники изъяли порядка 400 тонн наркотических веществ, за десять месяцев текущего года – семьсот тонн.