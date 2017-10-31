Симоньян: Twitter обвиняет нас в том, что предлагал сам

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Социальная сеть Twitter обвиняет RT и Sputnik в том, на что сама предлагала потратить миллионы долларов, заявила в среду на встрече рабочей группы по защите госсуверенитета Совета Федерации России главный редактор телеканала и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Социальная сеть Twitter решила ограничить возможность аккаунтов RT и Sputnik размещать рекламу из-за обвинений во "вмешательстве в выборы в США". Обсудить беспрецедентный шаг американской компании в среду собрались в специальной рабочей группе верхней палаты российского парламента.

Самая дорогая реклама — о Сандерсе

В рамках заседания рабочей группы в Совете Федерации выступила главный редактор RT и Sputnik Симоньян — она подробно рассказала о том, какие суммы и на что тратили СМИ в Twitter.

"Нами (за время президентских выборов в США — Sputnik) было потрачено 275 тысяч долларов. Это цена "двушки" в Бирюлево. Речь идет о тысячах долларов… Это сумма, которая была потрачена на промоушен во время предвыборной кампании", — рассказала Симоньян.

При этом самый "дорогой" рекламный твит RT America был посвящен прямому эфиру кандидата Берни Сандерса, а не Дональда Трампа или Хиллари Клинтон. На эту запись телеканал потратил 12 тысяч долларов.

"Вообще за все время сотрудничества (с Twitter —Sputnik), за эти много лет было потрачено один миллион 900 тысяч долларов. За много лет на все кампании вместе взятые. Это просто смешные цифры", — отметила главный редактор.

Twitter сам просил размещать рекламу

Руководство американской соцсети ранее предлагало разместить рекламу RT на своей площадке. Симоньян показала на заседании презентацию с рекламными возможностями для телеканала, которую предоставляли представители Twitter.

"Twitter сейчас обвиняет нас в том, что инициировал он сам. Вот эта красивая презентация. Это презентация, которую сделал Twitter. Пришел с ней к нам и сказал: "Ребята, посмотрите, как здорово вы можете рекламироваться на нашей площадке во время президентских выборов США", — заявила Симоньян.

Соцсеть предлагала разместить рекламу на несколько миллионов долларов, однако RT отказался и потратил значительно меньшую сумму.

У России есть возможность ответных мер

Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, если давление на RT и Sputnik в США продолжится, Россия может рассмотреть и применение зеркальных мер .

"Безусловно, у Роскомнадзора есть достаточно механизмов адекватного зеркального ответа, если беспрецедентное давление на средства массовой информации Russia Today, телевидение, и информационное агентства Sputnik, если это давление будет продолжено. Безусловно, необходимые механизмы имеются в наших руках", — заявил он.

Сенаторы уже рекомендовали российским компаниям воздержаться от размещения рекламы в Twitter. В таком случае социальная сеть потеряет миллионы долларов дохода.

Захарова: Twitter действовал не самостоятельно

Выступила с докладом на заседании рабочей группы и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова уверена, что руководство социальной сети в данной ситуации "не действовало на основе собственного анализа, на основе анализа профессионального сообщества, оно действовало только на основе материалов, которые были опубликованы американскими спецслужбами".

"Каков был механизм принятия решения компанией Twitter, которая сказала, что это решение далось им с трудом? Не говорит ли это, что на компанию воздействовали и оказывали серьезное давление?" — задалась риторическим вопросом представитель МИД РФ.