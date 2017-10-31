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В Минске простились с легендарным графиком Георгием Поплавским
01.11.2017 17:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Народный художник Беларуси
© Sputnik/ Евгений Коктыш
Прощание с легендарным графиком и живописцем состоялось сегодня в Национальной академии наук. Похоронили прославленного художника на Восточном кладбище Минска.
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Георгий Поплавский раскрылся как график и живописец в 60-80 годы прошедшего столетия. Народный художник активно занимался оформлением книг для известнейших белорусских писателей, среди которых Янка Купала, Василь Быков, Алесь Адамович и многие другие.
По мнению искусствоведов, его суровый стиль позволил приобрести белорусскому искусству свой специфический образ в советской живописи и графике.
Работы Георгия Поплавского хранятся в коллекциях Национального художественного музея в Минске, Пушкинском музее в Москве, Русском музее в Петербурге, а также в многочисленных иностранных собраниях, в том числе, и за океаном.
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Гражданская панихида прошла в здании Национальной академии наук, похоронили народного художника на Восточном кладбище в Минске.
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