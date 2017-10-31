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Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах

01.11.2017 19:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательство со стороны Кевина Спейси, по его словам, есть много других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

На своей странице в Facebook Кавазос написал, что случаи домогательства произошли во время его работы в лондонском театре "Олд Вик". Его художественным руководителем с 2004 по 2015 год являлся Спейси.

Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Кевина Спейси лишили почетной "Эмми" после обвинений в домогательствах

По словам Кавазоса, есть много людей, которые встречались со Спейси в театре и могут рассказать о домогательствах в ближайшие дни и недели. Также он отметил, что не удивится, если число "жертв" сравнится с количеством обвинителей Вайнштейна.

Мексиканский актер рассказал, что "ухаживания" кинозвезды каждый раз развивались по одному и тому же сценарию. Спейси приглашал понравившегося ему артиста в театр, чтобы поговорить о "развитии карьеры". Затем он устраивал прямо на сцене "пикник" с шампанским. Как далеко заходили такие "пикники", варьировалось в каждом случае.

СМИ сообщили, что о домогательствах со стороны Спейси заявил голливудский режиссер Тони Монтана. По его словам, кинозвезда "приставала" к нему в баре.

Скандал вокруг звезды "Карточного домика" разгорелся после заявления Энтони Рэппа: актер сообщил, что когда ему было 14 лет, нетрезвый Спейси пытался его соблазнить.

На эти обвинения Спейси ответил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, но принес ему извинения.

 
Теги: Минск
 
 
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Скандал начался после того, как актер Энтони Рэпп сообщил, что пьяный Кевин Спейси пытался соблазнить его в 14-летнем возрасте.

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