Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательство со стороны Кевина Спейси, по его словам, есть много других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

На своей странице в Facebook Кавазос написал, что случаи домогательства произошли во время его работы в лондонском театре "Олд Вик". Его художественным руководителем с 2004 по 2015 год являлся Спейси.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Кевина Спейси лишили почетной "Эмми" после обвинений в домогательствах

По словам Кавазоса, есть много людей, которые встречались со Спейси в театре и могут рассказать о домогательствах в ближайшие дни и недели. Также он отметил, что не удивится, если число "жертв" сравнится с количеством обвинителей Вайнштейна.

Мексиканский актер рассказал, что "ухаживания" кинозвезды каждый раз развивались по одному и тому же сценарию. Спейси приглашал понравившегося ему артиста в театр, чтобы поговорить о "развитии карьеры". Затем он устраивал прямо на сцене "пикник" с шампанским. Как далеко заходили такие "пикники", варьировалось в каждом случае.

СМИ сообщили, что о домогательствах со стороны Спейси заявил голливудский режиссер Тони Монтана. По его словам, кинозвезда "приставала" к нему в баре.

Скандал вокруг звезды "Карточного домика" разгорелся после заявления Энтони Рэппа : актер сообщил, что когда ему было 14 лет, нетрезвый Спейси пытался его соблазнить.

На эти обвинения Спейси ответил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, но принес ему извинения.