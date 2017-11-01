Развитие белорусского села впечатляет - мнение

1 ноября, Смолевичи /Корр. БЕЛТА/. Развитие белорусского села впечатляет. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал обозреватель еженедельника "Аргументы и факты Тула" Алексей Мурат, который принимает участие в пресс-туре "Актуальные вопросы сотрудничества Минской области с регионами России".

"Мне не первый раз приходится бывать в Беларуси, и уровень развития сельского хозяйства в республике достоин уважения. Во время пресс-тура мы увидели очень интересную прогрессивную форму организации жизни и хозяйствования в сельской местности. Это другой уровень быта, культуры. Здесь хочется жить, работать, рожать и растить детей", - отметил Алексей Мурат. При этом он высоко оценил качество продуктов питания из Беларуси.

Сильное впечатление на журналиста произвело также посещение ОАО "БелАЗ". "Впервые я был здесь в 2003 году. Видно, что завод не стоит на месте. Хочется пожелать предприятию, чтобы все намеченные планы осуществлялись, росла заработная плата работников", - сказал Алесей Мурат.

Он считает, что Беларуси и России нужно активнее сотрудничать в вопросах кооперации, реализации совместных проектов.

Российские журналисты посещают Минскую область с 31 октября по 3 ноября. Организаторами пресс-тура выступают Постоянный комитет Союзного государства, Национальный пресс-центр и Миноблисполком. Среди его участников - сотрудники изданий Союзного государства, информационных агентств, печатных и электронных средств массовой информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Нижегородской, Брянской и других областей. Всего в составе делегации около 30 человек. В программу включено посещение РУП "Слуцкие пояса", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", Слуцкого государственного колледжа, Жодинского хлебозавода ОАО "Борисовхлебпром", ОАО "БелАЗ", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш". Также гости познакомились с инфраструктурой и объектами социальной сферы Смолевичского района.-0-