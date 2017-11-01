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СМИ: актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
01.11.2017 20:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Писательница Анна Грэхам Хантер заявила, что американский актер Дастин Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет, сообщает издание
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
По словам Хантер, в юном возрасте она проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках киноленты "Смерть коммивояжера", которая вышла в 1985 году. 48-летний Хоффман попросил ее сделать массаж ног в первый день на съемочной площадке. Писательница призналась, что выполнила просьбу. Также, по ее словам, актер открыто флиртовал с ней и хватал "сзади".
Кроме того, Хоффман говорил ей о близости и отпускал в адрес Хантер "грязные" шутки.
После этого заявления издание
В последнее время разгорелось
В октябре со всех постов был
Недавно в домогательствах обвинили режиссера Джеймса Тобэка, фэшн-фотографа Терри Ричардсона, актера
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Известный артист уже извинился за свое поведение и отметил, что очень уважает женщин.
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