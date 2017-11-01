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СМИ: актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

01.11.2017 20:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Писательница Анна Грэхам Хантер заявила, что американский актер Дастин Хоффман сексуально домогался ее, когда ей было 17 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.

СМИ: актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах

По словам Хантер, в юном возрасте она проходила практику в качестве помощника продюсера на съемках киноленты "Смерть коммивояжера", которая вышла в 1985 году. 48-летний Хоффман попросил ее сделать массаж ног в первый день на съемочной площадке. Писательница призналась, что выполнила просьбу. Также, по ее словам, актер открыто флиртовал с ней и хватал "сзади".

Кроме того, Хоффман говорил ей о близости и отпускал в адрес Хантер "грязные" шутки.

После этого заявления издание Daily Beast сообщило, что популярный актер извинился за свое поведение. Хоффман сказал, что очень уважает женщин и чувствует себя ужасно из-за того, что его действия могли поставить девушку в неудобное положение.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями и сексуальными домогательствами. В их эпицентре оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Актер Билл Косби находится под следствием за домогательства.

В октябре со всех постов был уволен влиятельный кинопродюсер Харви Вайнштейн – его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.

Недавно в домогательствах обвинили режиссера Джеймса Тобэка, фэшн-фотографа Терри Ричардсона, актера Кевина Спейси и режиссера Бретта Рэтнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный артист уже извинился за свое поведение и отметил, что очень уважает женщин.

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Кевина Спейси продолжают обвинять в сексуальных домогательствах
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