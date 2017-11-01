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ЦРУ нашло на компьютере бен Ладена мультики, порно и тест на грин-карту

02.11.2017 09:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опубликовало накануне более 70 тысяч файлов, обнаруженных шесть лет назад на компьютере главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

В большинстве случаев не жестком диске находятся различные рисунки и схемы, однако понять, что они означают, невозможно, так как описаний к ним нет.

Также сотрудники спецслужбы обнаружили на компьютере тест, позволяющий определить, может ли человек участвовать в лотерее гран-карт, позволяющей легально жить и работать в США.

Кроме того, "винчестер" содержал в себе коллекцию мультфильмов, в частности "Тачки", "Ледниковый период" и другие. Есть в списке и ряд документальных фильмов, снятых BBC и National Gepgrafic, бен Ладен также хранил фильм под названием "Кремль изнутри". Нашлось место в видеоколлекции террориста и порнографии, однако ЦРУ не публиковало подробный список найденной "клубнички".

Бен Ладен также хранил на компьютере файлы об оружии, в том числе и американском.

Усама бен Ладен был убит в ночь на 2 мая 2011 года в городе Абботтабад в Пакистане. Главного террориста мира ликвидировали американские военные во время штурма.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава "Аль-Каиды" интересовали документалки National Geografic, фильм о России, популярные мультфильмы и компьютерную игру.

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