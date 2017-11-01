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Владелец "Бентли" подозревается в обмане страховой компании

02.11.2017 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуют брестские следователи. Они подозревают местного жителя, владельца автомобиля "Бентли", в том, что мужчина инсценировал повреждения автомобиля и получил страховку на сумму свыше 49 тысяч рублей, рассказали в Управлении Следственного комитета по Брестской области.

"Где логика? Если, образно говоря, ты владелец такого автомобиля как "Бентли", соответственно дедлайна без хлеба не наступило, и зачем мошенничать со страховыми выплатами?", — задалась вопросом, анонсируя информацию о работе брестских коллег, официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова на своей странице в Фейсбуке.

Факт мошенничества, как установило следствие, произошел в 2015 году. Мужчина инсценировал повреждения автомобиля и завладел денежными средствами Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах". В отношении мужчины УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса РБ.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже допросили брестчанина, а также ряд свидетелей.

Стоит добавить, что подержанный "Бентли" в Беларуси стоит от 49 тысяч до 315 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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По версии следствия, своими противоправными действиями мужчина нанес ущерб страховой компании на сумму более 49 тысяч рублей.

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