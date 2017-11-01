СК ищет парня, который избил пассажира в троллейбусе на Столетова

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску просит помочь установить личность молодого человека, который в феврале сильно избил пассажира троллейбуса.

Инцидент произошел в салоне троллейбуса маршрута №33, который двигался в направлении улицы Столетова. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, которое в настоящее время расследует Партизанский районный отдел Следственного комитета.

Как установило следствие, неизвестный бил пострадавшего, 1959 года рождения, руками и ногами по голове.

"В результате противоправных действий пострадавший получил перелом, повлекший длительное расстройство здоровья", — рассказали в УСК по Минску.

По описаниям потерпевшего и свидетелей, подозреваемому на вид около 20 лет, рост примерно 175 см. Телосложение худощавое, волосы русые. Он был одет в спортивную куртку, синие джинсы, при себе имел рюкзак или сумку красного цвета. При участии специалистов Государственного комитета судебных экспертиз составлен фоторобот.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, обладающим информацией о личности подозреваемого, сообщить об этом по телефону: 8 (017) 369 26 27 или в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 (017) 389 55 55.