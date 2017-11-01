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Режиссер Рэтнер подал в суд на обвинившую его в домогательствах актрису
02.11.2017 10:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Американский кинорежиссер и продюсер Бретт Рэтнер подал иск в суд на женщину, которая обвинила его в домогательствах и изнасиловании, которые имели место более десяти лет назад, сообщают мировые СМИ.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
Актриса, которую зовут Мелани Колер, назвала его насильником и рассказала о якобы имевших место домогательствах на своей страничке в Фейсбуке. По ее словам, 12 лет назад Рэтнер изнасиловал ее в Голливуде, пользуясь ее нетрезвым состоянием. Колер опубликовала своей пост 20 октября.
Режиссер в своем судебном иске заявил, что это ложь, а женщина просто пытается опорочить его. Также он потребовал возместить ущерб, нанесенный его репутации. Размер компенсации пока не оглашается.
В среду 1 ноября Рэтнер заявил, что он расторгает контракт с киностудией Warner Bros. Причиной он назвал секс-скандал, который разгорелся вокруг его имени — кинематографиста обвинили в домогательствах актрисы Оливия Манн, Наташа Хенстридж, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и Жорина Кинг, а также модель Эри Сасаки.
Напомним, что в последнее время в мире разгорелось
В частности, в октябре со всех постов был
Недавно в домогательствах обвинили режиссера Джеймса Тобэка, фэшн-фотографа Терри Ричардсона, иллюзиониста
Помимо того, в домогательствах был
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Американский режиссер Бретт Рэтнер подал в суд на одну из женщин, которая обвинила его в домогательствах и изнасиловании десятилетней давности.
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