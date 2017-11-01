Лотерея Green Card: отменить нельзя оставить

Президент США Дональд Трамп после террористического акта, произошедшего во вторник на Манхэттене, призвал отказаться от розыгрыша иммиграционных виз , больше известного как Green Card — "Зеленая карта". Впрочем, Госдепартамент уже заявил о том, что лотерея пока останется, вопреки воле президента.

Что такое Green Card?

На самом деле программа розыгрыша права быть резидентом США называется не Green Card, а диверсификационная лотерея. Сама же "Зеленая карта" — удостоверение наличия вида на жительство в стране.

Кроме выигрыша, такую же карту можно получить, устраиваясь на работу, получая политическое убежище и другими способами. Но самый простой — участие в бесплатном розыгрыше. Кроме этой лотереи, для жителей некоторых стран иногда вводятся отдельные конкурсы и розыгрыши получения временного вида на жительство.

Участвовать могут все?

Принимать участие в диверсификационной лотерее могут без ограничений все совершеннолетние люди с как минимум средним образованием. Подающий заявку должен быть уроженцем государства, в посольство которого подает документы. Некоторые прибегают к помощи агентств, однако они выполняют техническую функцию.

Регистрируются участники на сайтах посольств, затем, при правильном оформлении всех бумаг, ждут результатов розыгрыша. Всего в мире в лотерее выигрывают около 55 тысяч человек, порядка полутора тысяч из них — белорусы. Впрочем, уезжают в США потом далеко не все.

Розыгрыш Green Card могут отменить?

Государственный департамент пока будет продолжать розыгрыш, однако Трамп обещал добиться отказа от лотереи. Гипотетически, Госдепартамент должен подчиняться именно президенту, а если он сможет заручиться поддержкой Конгресса, то Green Card могут действительно отменить.

Критики лотереи уже давно говорят о том, что США больше не нуждаются в таком количестве мигрантов, даже если приезжают квалифицированные кадры. Также выигрывают в лотереи и мошенники, а иногда — и потенциально опасные граждане, например, такие, как устроивший теракт в центре Нью-Йорка выходец из Узбекистана.