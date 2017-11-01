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Лотерея Green Card: отменить нельзя оставить
02.11.2017 11:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Президент США Дональд Трамп после террористического акта, произошедшего во вторник на Манхэттене, призвал
Что такое Green Card?
На самом деле программа розыгрыша права быть резидентом США называется не Green Card, а диверсификационная лотерея. Сама же "Зеленая карта" — удостоверение наличия вида на жительство в стране.
© REUTERS/ Gabriela Bhaskar
Кроме выигрыша, такую же карту можно получить, устраиваясь на работу, получая политическое убежище и другими способами. Но самый простой — участие в бесплатном розыгрыше. Кроме этой лотереи, для жителей некоторых стран иногда вводятся отдельные конкурсы и розыгрыши получения временного вида на жительство.
Участвовать могут все?
Принимать участие в диверсификационной лотерее могут без ограничений все совершеннолетние люди с как минимум средним образованием. Подающий заявку должен быть уроженцем государства, в посольство которого подает документы. Некоторые прибегают к помощи агентств, однако они выполняют техническую функцию.
Регистрируются участники на сайтах посольств, затем, при правильном оформлении всех бумаг, ждут результатов розыгрыша. Всего в мире в лотерее выигрывают около 55 тысяч человек, порядка полутора тысяч из них — белорусы. Впрочем, уезжают в США потом далеко не все.
Розыгрыш Green Card могут отменить?
Государственный департамент пока будет продолжать розыгрыш, однако Трамп обещал добиться отказа от лотереи. Гипотетически, Госдепартамент должен подчиняться именно президенту, а если он сможет заручиться поддержкой Конгресса, то Green Card могут действительно отменить.
Критики лотереи уже давно говорят о том, что США больше не нуждаются в таком количестве мигрантов, даже если приезжают квалифицированные кадры. Также выигрывают в лотереи и мошенники, а иногда — и потенциально опасные граждане, например, такие, как
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Ежегодно право переехать в США и получить временный вид на жительство выигрывают до полутора тысяч белорусов.
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