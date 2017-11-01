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СК сообщил о новых фигурантах в деле о гибели в Печах солдата Коржича

02.11.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. По уголовному делу о гибели в печах солдата-срочника Александра Коржича проходят 15 человек, из которых десять являются обвиняемыми и пять находятся в статусе подозреваемых, сообщили в СК.

Тело погибшего военнослужащего было обнаружено висящим в петле 3 октября. Первоначально матери солдата сообщали, что он совершил самоубийство. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту гибели Коржича и на первоначальном этапе следствия были задержаны военнослужащих части, где служил погибший солдат.

СК сообщил о новых фигурантах в деле о гибели в Печах солдата Коржича
© Sputnik/
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"По данному делу предъявлено обвинение десяти военнослужащим, еще пять находятся в статусе подозреваемых", — сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, расследование данного уголовного дела продолжается.

Повреждение только одно

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на СК, следствие отрабатывает три основных версии гибели солдата Коржича — убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.

Пока что следователи не сообщили о том, какая из версий является основной, хотя судебно-медицинская экспертиза установила, что на теле солдата не было повреждений за исключением странгуляционной борозды. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"На теле Коржича нет ни одного повреждения, за исключением странгуляционной борозды", – сказал он.

Носкевич также отметил, что за следы от побоев родные погибшего солдата приняли трупные пятна.

СК сообщил о новых фигурантах в деле о гибели в Печах солдата Коржича
© Sputnik / Виктор Толочко
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Возможны новые фигуранты

В СК также отметили, что ежедневно 15-20 следователей занимаются расследованием дела о гибели солдата Коржича. На первоначальном этапе следствия было возбуждено 13 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

Эксперты в области уголовного права полагают, что по делу о гибели в Печах будет новые фигуранты.

"Судя по тому, что появляются новые фигуранты, можно утверждать, что будут новые подозреваемые", — сказал собеседник Sputnik.

Как ранее сообщало агентство, уголовные дела возбуждены по статьям нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых за халатность и мошенничество.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты полагают, что во время предварительного расследования дела о дедовщине в Печах будут появляться новые подозреваемые.

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