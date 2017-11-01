Литовец отказался подчиниться белорусским пограничникам

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Сотрудники погранслужбы в Поставском районе во вторник остановили автомобиль AUDI под управлением гражданина Литвы. На просьбу офицеров предоставить документы, удостоверяющие личность, а также документы на машину, водитель ответил отказом, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"35-летний мужчина отказался выполнять законные требования сотрудников органов пограничной службы: не предъявил документы, удостоверяющие личность, а также регистрационные документы на транспортное средство", — говорится в сообщении погранслужбы.

В отношении гражданина Литвы начат административный процесс (по ст. 23.4 КоАП РБ — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Поскольку документы на автомобиль также предоставлены не были, был составлен протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения (ст. 18.18 КоАП РБ).

Как отметили в Госпогранкомитете, всего за текущий год выявлено более 150 фактов неподчинения должностным лицам пограничной службы. По результатам к ответственности было привлечено 137 граждан. Всем нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере от 46 до 1150 рублей.