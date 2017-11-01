2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 3 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса тепла по северо-востоку до плюс 8 по югу страны, днем - 4-10 градусов тепла.-0-

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