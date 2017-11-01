2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в ноябре прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Так, 4 ноября прямые телефонные линии проведут министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь, министр обороны Андрей Равков, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

На прямой телефонной связи с населением 11 ноября будут министр финансов Владимир Амарин, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

18 ноября прямые телефонные линии проведут министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

25 ноября можно будет связаться с министром информации Александром Карлюкевичем.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время для прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.-0-