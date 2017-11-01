|
Очереди за iPhone X выстроились в Москве за день до старта продаж
02.11.2017 12:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Около полутысячи человек выстроились в очередь за iPhone X в Москве за день до старта продаж новинки от компании Apple.
iPhone X — новый флагманский смартфон от американской компании Apple. Представили гаджет в сентябре вместе с iPhone 8, однако "Икс" поступает в продажу позже — с 3 ноября.
Официальные продажи "Икса" начнутся в России уже в пятницу. За два дня до старта у магазина Apple в Москве начала выстраиваться очередь. В четверг в ней стоят уже около полутысячи человек.
Как рассказали Sputnik в минском i-store, дата старта официальных продаж iPhone X в Беларуси пока не определена. Одновременно с мировой премьерой "Икса" 3 ноября в республике начнут продавать другую новинку Apple — iPhone 8.
Стоимость "восьмерки" у официальных продавцов будет начинаться от двух тысяч рублей. Несколько дешевле он у "серых" продавцов и перекупщиков. Как ожидается, цена на iPhone X после появления в Беларуси будет в полтора раза выше, чем у "восьмерки".
Беларусь — один из мировых лидеров по стоимости "айфонов". Гаджеты Apple в республике стоят заметно дороже, чем в сопредельных странах, государствах Западной Европы и США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 3 ноября поступит в продажу iPhone 8, а дата появления у официальных дилеров "Икса" еще не определена.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии