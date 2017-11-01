ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очереди за iPhone X выстроились в Москве за день до старта продаж

02.11.2017 12:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Около полутысячи человек выстроились в очередь за iPhone X в Москве за день до старта продаж новинки от компании Apple.

iPhone X — новый флагманский смартфон от американской компании Apple. Представили гаджет в сентябре вместе с iPhone 8, однако "Икс" поступает в продажу позже — с 3 ноября.

Официальные продажи "Икса" начнутся в России уже в пятницу. За два дня до старта у магазина Apple в Москве начала выстраиваться очередь. В четверг в ней стоят уже около полутысячи человек.

Как рассказали Sputnik в минском i-store, дата старта официальных продаж iPhone X в Беларуси пока не определена. Одновременно с мировой премьерой "Икса" 3 ноября в республике начнут продавать другую новинку Apple — iPhone 8.

Стоимость "восьмерки" у официальных продавцов будет начинаться от двух тысяч рублей. Несколько дешевле он у "серых" продавцов и перекупщиков. Как ожидается, цена на iPhone X после появления в Беларуси будет в полтора раза выше, чем у "восьмерки".

Беларусь — один из мировых лидеров по стоимости "айфонов". Гаджеты Apple в республике стоят заметно дороже, чем в сопредельных странах, государствах Западной Европы и США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 3 ноября поступит в продажу iPhone 8, а дата появления у официальных дилеров "Икса" еще не определена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Семь месяцев тюрьмы за уклонение от армии получил парень из Речицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика