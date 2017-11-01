Очереди за iPhone X выстроились в Москве за день до старта продаж

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Около полутысячи человек выстроились в очередь за iPhone X в Москве за день до старта продаж новинки от компании Apple.

iPhone X — новый флагманский смартфон от американской компании Apple. Представили гаджет в сентябре вместе с iPhone 8, однако "Икс" поступает в продажу позже — с 3 ноября.

Официальные продажи "Икса" начнутся в России уже в пятницу. За два дня до старта у магазина Apple в Москве начала выстраиваться очередь. В четверг в ней стоят уже около полутысячи человек.

Как рассказали Sputnik в минском i-store, дата старта официальных продаж iPhone X в Беларуси пока не определена. Одновременно с мировой премьерой "Икса" 3 ноября в республике начнут продавать другую новинку Apple — iPhone 8.

Стоимость "восьмерки" у официальных продавцов будет начинаться от двух тысяч рублей. Несколько дешевле он у "серых" продавцов и перекупщиков. Как ожидается, цена на iPhone X после появления в Беларуси будет в полтора раза выше, чем у "восьмерки".

Беларусь — один из мировых лидеров по стоимости "айфонов". Гаджеты Apple в республике стоят заметно дороже, чем в сопредельных странах, государствах Западной Европы и США.