Кадыров призвал захоронить Ленина и Хаджи-Мурата

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался за вынос Ленина из мавзолея и его захоронение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Интерес к теме Кадыров объяснил заявлениям спикера Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. В интервью газете "Аргументы и факты" Матвиенко сказала, что в решении этого вопроса нужен спокойный, неконфликтный способ, возможно проведение референдума.

"Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", — написал Кадыров.

Он напомнил, что нахождение тела Ленина на Красной площади требует внушительных издержек: над сохранностью тела "трудится целый научно-исследовательский институт", заметил президент Чечни. Кроме того, возле мавзолея дежурит круглосуточная охрана.

"Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения", — заключил Кадыров.



© Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев Видеофакт: реквием по Ленину представили в Минске

При этом подчеркнул, что решение о захоронении не должно быть выборочным. Кадыров считает, что предать земле нужно и "наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга".

Дискуссии о захоронении Ленина с различной долей интенсивности ведутся в течение нескольких последних десятилетий. В последние месяцы этот вопрос стал активнее обсуждаться в связи с приближающимся юбилеем 100-летия Октябрьской революции, который будет отмечаться 7 ноября.

Ранее о намерении убрать тело Ленина с Красной площади заявляла телеведущая Ксения Собчак, которая планирует принять участие в выборах президента России в 2018 году. В конце октября она заявила, что в случае своего избрания первым делом примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.

В ответ глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил , что выступать с такими заявлениями накануне 100-летия Октябрьской революции — провокация. И назвал планы Собчак "варварством на Красной площади".