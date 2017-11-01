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Кадыров призвал захоронить Ленина и Хаджи-Мурата
02.11.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался за вынос Ленина из мавзолея и его захоронение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Интерес к теме Кадыров объяснил заявлениям спикера Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. В интервью газете "Аргументы и факты" Матвиенко сказала, что в решении этого вопроса нужен спокойный, неконфликтный способ, возможно проведение референдума.
"Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", — написал Кадыров.
Он напомнил, что нахождение тела Ленина на Красной площади требует внушительных издержек: над сохранностью тела "трудится целый научно-исследовательский институт", заметил президент Чечни. Кроме того, возле мавзолея дежурит круглосуточная охрана.
"Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения", — заключил Кадыров.
© Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев
При этом подчеркнул, что решение о захоронении не должно быть выборочным. Кадыров считает, что предать земле нужно и "наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга".
Дискуссии о захоронении Ленина с различной долей интенсивности ведутся в течение нескольких последних десятилетий. В последние месяцы этот вопрос стал активнее обсуждаться в связи с
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Президент Чечни отреагировал на заявление спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, которая заявила, что вопрос захоронения Ленина может быть вынесен...
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