Facebook и Twitter не нашли фактов вмешательства РФ в выборы в США

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Представители социальных сетей Twitter и Facebook, а также компании Google не смогли перед Конгрессом подтвердить факты российского государственного вмешательства в выборы в США.

Интернет-компании выступили в американском Конгрессе по делу о "российском вмешательстве в выборы в США". Конкретных доказательств этому в Facebook, Twitter или Google привести не смогли — обвинения базировались вокруг будто бы функционирующих на сайтах ботах и сообществ в соцсетях.

После слушаний в Конгрессе посольство РФ в США отметило, что показания представителей Twitter, Facebook и Google подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы президента страны. Уже высказались об этом и в Госдуме России.

"То, что они, наконец, признались в том, что у них нет четких доказательств — это, конечно, большая победа, я считаю, России и усилий дипломатического сообщества, которое постоянно всему миру разъясняло, что ничего такого быть в принципе не может", — отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Парламентарий отметил, что Россия никогда не вмешивается в дела чужих государств. Обвинения же, уверен Морозов, изначально носили политический окрас.

"Инсинуации насчет вмешательства в выборы в США изначально были такие довольно политизированные. Что происходит в киберпространстве, как там все эти механизмы работают — это на самом деле, очень тяжело проверить. И поэтому здесь очень большое поле для манипуляций", — добавил парламентарий.

Во "вмешательстве в выборы" в США подозревают также агентство Sputnik и телеканал RT. Twitter уже ввел санкции в отношении аккаунтов изданий, хотя и обвинил СМИ в том, что ранее предлагал сам. Другие социальные сети пока также не предоставили никаких доказательств о фактах вмешательства, однако и не ввели ограничительных мер. В России уже заявили, что готовы принимать зеркальные санкции в случае давления на RT и Sputnik.