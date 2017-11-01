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В школьных столовых установят видеокамеры для контроля за персоналом

02.11.2017 12:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Чтобы исключить факты воровства продуктов, в пищеблоках минских школ решено установить видеокамеры, сообщается на сайте Мингорисполкома со ссылкой на начальника Главного управления потребительского рынка Андрея Доморацкого.

Об этой инициативе Доморацкий рассказал в четверг на заседании Мингорисполкома.

"Для контроля над работниками пищеблоков принято решение по установке камер видеонаблюдения. На сегодня они установлены в ряде школ Московского, Фрунзенского и Ленинского районов. Эта работа продолжится: все наши школы будут обеспечены видеонаблюдением", — сказал Доморацкий.

В ГУПР полагают, что постоянный видеоконтроль остановит персонал от попыток изменить рецептуру или положить меньше, чем положено, сырья. К контролю за приготовлением пищи в настоящее время привлекают и руководство школ, директор может в любое время прийти в пищеблок и проверить, как идет приготовление пищи.

Определенные надежды в ГУПР возлагают и на молодые кадры.

"В школы должны прийти молодые повара с новыми взглядами и идеями", — цитируют Доморацкого на сайте Мингорисполкома.

Кроме того, в ГУПР предлагают создать базу недобросовестных сотрудников комбинатов школьного питания, чтобы исключить их трудоустройство в школьные столовые в дальнейшем.

Сегодня в Минске работают девять комбинатов школьного питания, которые обеспечивают завтраками и обедами 190 тысяч столичных школьников.

 
Теги: Минск
 
 
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Исключить случаи недовложения сырья и недовеса могли бы, по мнению представителей столичных властей, "молодые повара с новыми взглядами и идеями".

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