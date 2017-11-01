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Минздрав объявил график работы больниц и поликлиник в выходные
02.11.2017 12:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало график работы медицинских учреждений в республике на предстоящие ноябрьские выходные.
Белорусов ждут длинные выходные: благодаря празднованию 100-летия Октябрьской революции отдыхать граждане будут с воскресенья по вторник включительно, а вот суббота 4 ноября для большинства будет рабочей.
Уже известно, как будут работать медицинские учреждения в эти дни. Так, больничные организации здравоохранения 4 ноября будут работать по графику субботнего дня, 5 ноября — выходного дня, 6 ноября — рабочего дня, 7 ноября — праздничного дня.
Поликлиники и амбулатории, а также аптеки и магазины медтехники будут 4 ноября работать по графику рабочего дня, 5 ноября — как в выходной день, 6 ноября — как в субботний день, 7 ноября — как в праздничный день.
Травмопункты, отделения интенсивной терапии, приемные отделения и реанимации в выходные будут усилены наиболее квалифицированными медиками. Будут организованы и административные дежурства.
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В понедельник больницы будут работать по обычному графику, а во вторник — по праздничному.
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