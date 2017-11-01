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Гидромет: в Беларуси к выходным дожди закончатся и немного потеплеет

02.11.2017 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Синоптики обещают улучшение погоды в Беларуси к концу недели, сообщили в Гидромете.

1 ноября на всей территории Беларуси сохранялась неустойчивая погода, во многих районах шли дожди и мокрый снег. На северо-востоке страны наблюдался снежный покров.

"3 ноября ночью погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды", — сообщили Sputnik в Гидромете.

По словам синоптиков, в дневное время в отдельных районах ожидаются дожди, ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

Гидромет: в Беларуси к выходным дожди закончатся и немного потеплеет
© Sputnik / Мария Амелина
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"Температура воздуха в ночью и утром на северо-востоке +1°С и до +8°С по югу страны, а во второй половине дня температура повысится до +4..+10°С", — рассказали в Гидромете.

Там также сообщили, что 4-5 ноября погоду обусловит область повышенного атмосферного давления.

4 ноября будет преимущественно без осадков, ночью и утром температура воздуха будет от —1..+5°С, а днем +4..+10°С, 5 ноября также осадков не ожидается Температура воздуха минимальная ночью будет —1..+4°С, а максимальная днем +6..+12°С, сказали синоптики.

В минувшую среду в стране сохранялась неустойчивая погода. Среднесуточная температура за 1 ноября составила —1..+5°С, что в основном на 1-4°С ниже климатической нормы.

В Гидромете также сообщили, что местами по северо-востоку республики наблюдается снежный покров высотой до 1-2 см.

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха в Беларуси в первый день ноября была на 1 – 4 градусов ниже климатической нормы, однако в ближайшие дни ожидается потепление.

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