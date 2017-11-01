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Экс-сотрудники транспортной инспекции получили по 8 лет за взятки
02.11.2017 15:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского городского суда признала двух бывших сотрудников транспортной инспекции виновными и назначила каждому из них по 8 лет лишения свободы.
В четверг в суде была оглашена резолютивная часть приговора бывшему начальнику управления весогабаритного контроля Транспортной инспекции Минтранса Николаю Литошику и экс-начальнику отдела весогабаритного контроля филиала по Минску и Минской области Минтранса Александру Грековичу.
Литошик приговорен к 8 годам лишения свободы без конфискации имущества. Грековичу суд назначил также 8 лет лишения свободы, а также конфискацию имущества и штраф в размере 1,2 тысячи базовых величин.
Прокурор во время судебных прений просил для каждого из обвиняемых по 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества.
Приговор, вынесенный судом первой инстанции, не окончательный, и может быть обжалован в течение 10 суток.
Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемые на протяжении 2012 — 2016 годов совершали преступления против интересов службы. По данным следствия, они получали взятки за решение вопроса по беспрепятственному проезду грузового транспорта с нарушением порядка грузоперевозок. За один грузовой автомобиль грузоподъемностью 20 тонн водители давали 100-150 долларов США, за автомобиль грузоподъемностью 30 тонн — 150-250 долларов.
В ходе следствия было установлено более 120 фактов получения взяток.
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Государственное обвинение предоставило суду доказательства более 120 случаев получения взяток от водителей большегрузов сотрудниками транспортной инспекции.
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