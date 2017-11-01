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Что происходит на Октябрьской: Белгазпромбанк не выселял "ЦЭХ"

02.11.2017 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Директор культурного пространства "ЦЭХ" Юлия Дорошкевич рассказала на своей странице в соцсети, что арендодатель потребовал освободить занятое "ЦЭХом" помещение.

"Наша аренда оплачена до 9 ноября. Да, договор о сотрудничестве есть, да, по нему нас были обязаны уведомить о расторжении за 30 дней (никаких писем, разумеется, мы не получали, но ждем с нетерпением), но это же бизнес "по-беларуски", детка!" – написала на своей странице в Facebook директор пространства Юлия Дорошкевич.

"ЦЭХ" провел ряд выставок и лекций, Дорошкевич вспоминает, что в самом начале на Октябрьской не было практически ничего кроме бара "Хулиган" и кафе ENZO.

"Сейчас сюда подтянулись игроки культурного поля с куда более широкими возможностями, чем наши", — отметила Дорошкевич.

Соседние помещения выкупил Белгазпромбанк, недавно здесь открылось новое пространство – "Модельный ЦЭХ". Здесь провели вручение премии Гедройца белорусским литераторам и концерт музыки Baroque Recomposed. Пользователи соцсетей предполагают, что с выселением "ЦЭХа", владельцы соседнего пространства получат преимущество и станут единственными организаторами культурных мероприятий на популярной Октябрьской.

Что происходит на Октябрьской: Белгазпромбанк не выселял "ЦЭХ"
© Sputnik/ Ася Поплавская
Октябрьская, 16. Граффити бразильского художника Рожерио Фернандес

"Октябрьская, 16 – объект, который требует ремонта. Если вы покупали подержанное жилье, то знаете, большинство вначале делает ремонт, а потом приглашает гостей. Мы сделали иначе – выделили жилую часть, это пространство площадью порядка 800 метров квадратных, в которую не входит ЦЭХ. На этих восьмистах метрах уже сделали ремонт, а в течение лет двух будет идти подготовка документации и ремонт других площадок. Это плановая реконструкция, а не акция против "ЦЭХа", — отметил председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Он добавил, что та территория, которую выкупил Белгазпромбанк, находилась в собственности завода.

"Мы взяли то, где не было арендаторов, взяли пустое. Мы никого не выселили и не собираемся. Трехэтажное здание, в котором размещается бар "Хулиган", пространство ЦЭХ и Yoga Place не принадлежит Белгазпромбанку, оно до сих пор в собственности МЗОР. Мы не собирались покупать эти помещения и не взаимодействуем с ними", — отметили в банке.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор "ЦЭХа" получила требование от арендатора покинуть пространство как можно скорее, Белгазпромбанк отметил, что не имеет к этому отношения.

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