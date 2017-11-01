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Словосочетание fake news избрано "выражением 2017 года"

02.11.2017 17:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Словосочетание fake news ("фейковые новости") названо словосочетанием года. Об этом объявил один из ведущих словарей английского языка Великобритании Collins English Dictionary на своей страничке в соцсетях.

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