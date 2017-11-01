Словосочетание fake news избрано "выражением 2017 года"
Размер текста:
A
A
A
Словосочетание fake news ("фейковые новости") названо словосочетанием года. Об этом объявил один из ведущих словарей английского языка Великобритании Collins English Dictionary на своей страничке в соцсетях. МИНСК, 2 ноя — Sputnik.
Застройщик не знал: под депо в центре Минска, где будут строить жилье, может оказаться кладбище
08:34,
Tut.by
Охрана везла продавца кафе на сработку и попала в ДТП. Начальство девушки признало ее травмы "бытовыми"
06:26,
Tut.by
Белорус, осужденный за участие в военных действиях на территории чужой страны, вернулся в ДНР
20:49,
Tut.by
Белоруска, живущая в США: "У меня была температура под 40, а бойфренд сказал "все будет ок" и ушел"
09:00,
Tut.by
"Беспрецедентное давление". Во что бюджету обошлись долги госпредприятий и что будет дальше
21:26,
Tut.by
Станислав Драгун: «Для БАТЭ матч с «Кельном» судьбоносным не будет. Определяющей окажется наша домашняя встреча с «Црвеной Звездой»
20:50,
Tribuna.com
Результаты российских лыжников Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Долидович перемемтится на 4-е место
19:05,
Tribuna.com
Лукашенко и Порошенко встретились в ОАЭ
09:36,
Tut.by
НХЛ. «Чикаго» принимает «Филадельфию», «Питтсбург» в гостях у «Эдмонтона»
20:32,
Tribuna.com
СК: на стройке в Могилеве двух детей придавило плитой, один погиб
19:10,
Sputnik Беларусь
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Теракт в Нью-Йорке, кредиты белорусов, Ленин в красном и скидки ноября - главное за вчера
07:44,
Tut.by
"Вскоре и для туристов". Посольство США расширило список тех, кто сможет получить визу в Минске
12:35,
Tut.by
Замдиректора оздоровительного центра в Гомельском районе получил срок за "откаты"
11:52,
Tut.by
Прокурор просит 10 лет для занявшего $500 тыс. беглого вертикальщика
14:08,
Sputnik Беларусь
Новые правила ПДД вступили в силу в Литве
08:43,
Sputnik Беларусь
"Логично было бы все 10-11 классы перевести на уровень гимназий". Андрей Григорьев о плане Минобра
12:51,
Tut.by
Следователи задержали владельца заброшенного недостроя, в котором вчера погиб ребенок
12:37,
Tut.by
Все новости
Как понять, что ты алкоголик, и что делать, если уже понял. Советы нарколога
28.10.2017,
Tut.by
Даже самые грамотные люди допускают ошибки в этом тесте на знание русского языка
28.10.2017,
Flytothesky
"Везде было грязно, а люди казались неадекватными": истории возвращения в Беларусь из эмиграции
31.10.2017,
Tut.by
Милиция Полоцка ищет опасного убийцу – гражданина России
31.10.2017,
Sputnik Беларусь
Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера
29.10.2017,
Tut.by
В Беларуси заметили лесного кота, который 90 лет считался вымершим
30.10.2017,
Tut.by
В Полоцке милиционер пнул на улице котенка. За это его уволили из органов
27.10.2017,
Tut.by
Комментарии