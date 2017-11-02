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Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 11 декабря по 10 января

02.11.2017 17:10 — Новости Общества | БелТА  
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Благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 11 декабря по 10 января
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 октября № 805, сообщили БЕЛТА в Национальном центре правовой информации.

Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, окажут им помощь в решении существующих проблем, вручат детям подарки.

Во Дворце Республики 22 декабря состоится благотворительный новогодний праздник. На него пригласят детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей, воспитанников детских интернатных учреждений, детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев, воспитанников кадетских училищ. Для проведения праздника будет создан организационный комитет, в который войдут заместитель премьер-министра Василий Жарко, министр образования Игорь Карпенко, министр информации Александр Карлюкевич.

Кроме того, постановлением рекомендовано провести 26-30 декабря во время школьных каникул благотворительные новогодние праздники для детей в областных центрах и Минске, а также во всех городах и районах страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018-го. Это предусмотрено...

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