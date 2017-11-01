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Минобр: парламентские слушания не должны свестись к вопросу гимназий

02.11.2017 18:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Назначенные на конец месяца парламентские слушания по теме образования не стоит сводить исключительно к вопросу будущего белорусских гимназий, заявил в четверг глава Министерства образования республики Игорь Карпенко, отвечая на вопрос Sputnik.

Минобр: парламентские слушания не должны свестись к вопросу гимназий
© Sputnik/ Виктор Толочко
Изменения в гимназиях в вопросах и ответах

Белорусы продолжают обсуждать предлагаемые Минобром изменения в Кодекс об образовании. В частности, речь идет о возможном переносе экзаменов в гимназии с четвертого на восьмой класс, а также об иных реформах.

"Нет еще изменений в Кодексе, его надо внести в Палату представителей. Я бы не хотел, чтобы парламентские слушания мы сводили исключительно к вопросу гимназий, об этом уже много было сказано и пересказано", — напомнил Карпенко.

Министр отметил: по его мнению, парламентские слушания должны определять перспективные направления развития системы, в том числе через определенные законодательные инициативы.

Как напомнил Карпенко, проект обновленного Кодекса выставлялся на всеобщее обозрение ведомством, в ходе обсуждений Минобр принимал предложения и замечания от всех заинтересованных сторон.

"У нас с депутатским корпусом есть договоренность о том, что мы можем рассматривать вопросы, которые будут возникать в ходе рассмотрения в парламенте этого документа", — добавил министр.

Вскоре проект Кодекса внесут в парламент. Ряд депутатов, в том числе глава профильной комиссии Игорь Марзалюк, уже публично высказывали несогласие с некоторыми предложениями ведомства. Впрочем, Карпенко уверен: несогласие с изначальным проектом – нормальное явление, и сам проект будет модифицирован в ходе рассмотрения в парламенте.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ведомства подчеркнул: то, что есть несогласные с изменениями в сфере образования, - нормальное явление.

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