Леди Гага выйдет замуж за своего агента

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Популярная американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) помолвлена со своим агентом – 48-летним Кристианом Карино, сообщили американские СМИ.

Известно, что отношения 31-летней певицы и Карино длятся меньше года: при этом пара тщательно скрывала этот факт.

Как сообщают СМИ, помолвка Гаги и Карино прошла летом 2016 года, но они еще не определились с датой свадьбы из-за проблем со здоровьем исполнительницы. Уже несколько лет Гага страдает от фибромиалгии: об этом она заявила в текущем году, хотя о болезни узнала еще в 2013-м.

СМИ узнали о романе исполнительницы и сотрудника The Creative Artists Agency зимой текущего года, однако папарацци сумели запечатлеть их вместе лишь летом. Ранее Гага около пяти лет встречалась с голливудским актером Тейлором Кинни, который даже сделал ей предложение , но в 2016-м они расстались.

Леди Гага выпустила дебютный альбом The Fame в 2008 году, через год последовал мини-альбом The Fame Monster, синглы которого – "Bad Romance", "Telephone" и "Alejandro" – имели большой коммерческий успех. Слава к певице пришла со второй студийной пластинкой – "Born This Way" – она возглавила мировые чарты и стала второй по продажам в 2011 году.

Певица имеет большое количество престижных музыкальных наград: у нее есть шесть "Грэмми", тринадцать MTV Video Music Awards и восемь MTV Europe Music Awards.

