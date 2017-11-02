Врачи не знают, выживет ли мальчик, на которого упала плита в Могилеве

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Медики дают крайне малые шансы того, что 9-летний мальчик, которого накануне придавило бетонной плитой в Могилеве, останется жив, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.

"В течение всей ночи проводила оперативная коррекция состояния, добивались гемостаза. На сегодня состояние ребенка сохраняется крайне тяжелым. К сожалению, прогноз на жизнь мы никакой дать не можем", – сказал главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Сообщается, что в реанимацию мальчика перевели под утро четверга. Ребенок пережил клиническую смерть. Медики дают всего один шанс из ста, что он может вернуться к полноценной жизни. Пациента ожидает еще серия операций.

Как отметили в эфире, под плитой, упавшей со второго этажа, дети пробыли около получаса. Владелец долгостроя, на котором случилось ЧП, житель Могилева 1975 года рождения, уже задержан . Сообщается, что дом мужчина строил самовольно с 2008 по 2010 годы.

ЧП в жилом микрорайоне Спутник на окраине Могилева произошло в среду. На игравших в заброшенном долгострое детей обрушилась плита перекрытия : один мальчик погиб, второй был доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Следователи назначили ряд экспертных исследований, изучаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам чего будет дана правовая оценка действиям лиц, которые не обеспечили должный контроль за строительством. Возбуждено уголовное дело в отношении владельца долгостроя.

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