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Менеджер Wargaming Шубадеров: бизнес – это тоже патриотизм

02.11.2017 21:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Эксперты из Беларуси и России обсудили проблему патриотизма в четверг в эфире ток-шоу "Есть вопрос!" на телеканале "БелРос".

Менеджер Wargaming Шубадеров: бизнес – это тоже патриотизм
© Sputnik/
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Менеджер спецпроектов компании Wargaming Андрей Шубадеров отметил, что патриотизм – это не только возможность любить, но еще и отдавать.

"Мы в 90-е все развалили. Дали новые ценности и получили кучу проблем. Но мы должны понимать, что патриотом можно быть с криками "Я люблю эту родину". Мы все ее любим. Можно лежать на кровати, ничего не делать и кричать, что любишь родину. По мне, патриотизм – это не просто способность что-то любить, а еще и отдавать", – сказал Шубадеров.

Патриотизму бизнес не мешает, добавил он.

"Я работаю в компании, в которой средний возраст людей 28 лет. У нас нет идеологических аппаратов. У нас нет системы пропагандистской деятельности. Мы делаем игру, в которую играет сегодня 200 миллионов человек. Такого уровня концентрации знания истории в компании я не видел никогда. Эти ребята, играя, познают историю. Поверьте мне: бизнес – это тоже патриотизм", – отметил Шубадеров.

"Есть вопрос!" – это общественно-политическое ток-шоу телеканала "БелРос" о насущных проблемах Союзного государства.

Компания Wargaming – один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. В настоящее время она работает над военной серией MMO-игр, посвященной танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

 
Теги: Минск
 
 
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В эфире телеканала обсудили, как научить народ родину любить и есть ли патриотизм Союзного государства.

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