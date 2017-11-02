МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Накануне Всемирного дня мужчин Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики.



© Flickr/ Paval Hadzinski Среднестатистическому белорусскому мужчине нет еще и сорока

Всемирный день мужчин празднуют с 2000 года в первую субботу ноября. В 2017-м этот день приходится на 4 ноября. К празднику Белстат опубликовал статистику о белорусских мужчинах.

Так, на начало этого года в республике проживали 4,426 миллиона мужчин – несколько больше, чем в январе 2016-го (4,421 миллиона).

Горожанин чуть за 37

Три четверти белорусских мужчин живут в городах, а в столице – каждый пятый. Среди всех представителей сильной половины немногим более миллиона – сельские жители.

По данным комитета, средний возраст мужчин в Беларуси – 37,3 года. Городские жители значительно младше сельских, а ниже всего средний возраст у жителей Минска: 35,8 лет против 38,6 среди проживающих в Витебской области.

Уровень ожидаемой продолжительности жизни для белорусов-мужчин – 68,9 лет.

Каждый восьмой – строитель

Среди разных профессий самая "мужская" в Беларуси – строительство, в этой сфере 80,2% всех работников являются представителями сильного пола. Мужчин в транспорте, складировании, почтовой и курьерской деятельности – 62,8%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 60,7%.

Также, по данным Белстата, среди мужчин-работников в Беларуси всего около 26,8% имеют высшее образование.



© Sputnik/ Александр Гребешков Молодожены в Беларуси становятся старше

Более 500 женихов за 50

Рассказали в Белстате и о личной жизни белорусских мужчин. Так, в прошлом году в брак вступили 64,5 тысячи представителей сильного пола.

Чаще всего белорусы женятся в возрасте 25-29 лет – каждый третий от общего числа. В 20-24 года – каждый четвертый из решивших вступить в брак.

Впервые женились в прошлом году 46,1 тысячи мужчин, причем из них 1,1%, то есть порядка полутысячи – были старше 50 лет.