МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Пенсии будут выплачиваться на предстоящих выходных в Беларуси в отделениях РУП "Белпочта" по определенному графику, 7 ноября будут работать только дежурные ОПС.



© Sputnik / Марина Серебрякова Минздрав объявил график работы больниц и поликлиник в выходные

В Беларуси 7 ноября отмечается День Октябрьской революции, в связи с чем по решению Совета министров понедельник 6 ноября был сделан выходным днем, а рабочий день перенесен на субботу 4 ноября.

По информации Белпочты, с 4 ноября пенсии будут выплачиваться в сельских отделениях Брестской и Гомельской областей, во всех отделениях Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска.

Во воскресенье 6 ноября за пенсиями можно будет прийти в городские отделения Белпочты Брестской и Гомельской областей, а также в Гродно.

В День Октябрьской революции, 7 ноября, работать будут только дежурные ОПС.

В Белпочте напомнили, что о режиме работы отделений можно узнать в Саll-центре предприятия по номеру 154.

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