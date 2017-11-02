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Белпочта опубликовала график выплаты пенсий на "больших" выходных
03.11.2017 08:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Пенсии будут выплачиваться на предстоящих выходных в Беларуси в отделениях РУП "Белпочта" по определенному графику, 7 ноября будут работать только дежурные ОПС.
© Sputnik / Марина Серебрякова
В Беларуси 7 ноября отмечается День Октябрьской революции, в связи с чем по решению Совета министров понедельник 6 ноября был сделан выходным днем, а рабочий день перенесен на субботу 4 ноября.
По информации Белпочты, с 4 ноября пенсии будут выплачиваться в сельских отделениях Брестской и Гомельской областей, во всех отделениях Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска.
Во воскресенье 6 ноября за пенсиями можно будет прийти в городские отделения Белпочты Брестской и Гомельской областей, а также в Гродно.
В День Октябрьской революции, 7 ноября, работать будут только дежурные ОПС.
В Белпочте напомнили, что о режиме работы отделений можно узнать в Саll-центре предприятия по номеру 154.
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В День Октябрьской революции, 7 ноября, работать будут только дежурные ОПС.
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