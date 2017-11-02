ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белпочта опубликовала график выплаты пенсий на "больших" выходных

03.11.2017 08:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Пенсии будут выплачиваться на предстоящих выходных в Беларуси в отделениях РУП "Белпочта" по определенному графику, 7 ноября будут работать только дежурные ОПС.

Белпочта опубликовала график выплаты пенсий на "больших" выходных
© Sputnik / Марина Серебрякова
Минздрав объявил график работы больниц и поликлиник в выходные

В Беларуси 7 ноября отмечается День Октябрьской революции, в связи с чем по решению Совета министров понедельник 6 ноября был сделан выходным днем, а рабочий день перенесен на субботу 4 ноября.

По информации Белпочты, с 4 ноября пенсии будут выплачиваться в сельских отделениях Брестской и Гомельской областей, во всех отделениях Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска.

Во воскресенье 6 ноября за пенсиями можно будет прийти в городские отделения Белпочты Брестской и Гомельской областей, а также в  Гродно.

В День Октябрьской революции, 7 ноября, работать будут только дежурные ОПС.

В Белпочте напомнили, что о режиме работы отделений можно узнать в Саll-центре предприятия по номеру 154.

7 ноября: краткий гид к 100-летию Октябрьской революции >>

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День Октябрьской революции, 7 ноября, работать будут только дежурные ОПС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жизни детей, откровения КЭФ, хроника революции и самый дорогой в мире дом - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика