Как мы заказывали кандидатскую по Лукашенко и диплом про Mark Formelle

Скандал вокруг докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского доказал, что в академической среде есть жизнь и интриги. Не подвергая сомнению ни жизнеспособность белорусской науки, ни основательность докторской Мединского, корреспондент Sputnik решила выяснить, так ли сложно защитить диплом, а после стать кандидатом наук в Беларуси.

Сформулировав темы работ, которых потенциально не хватает белорусской науке, Sputnik принялся за поиски авторов и изучил цены на рынке кандидатских.

Дипломная работа: "Феминистическая критика позиционирования бренда Mark Formelle в белорусском медиапространстве"

Один из сервисов, которые занимаются поиском авторов для написания дипломных работ, обещал подготовить презентацию и речь к защите диплома в подарок. Впечатленные такой клиентоориентированностью, корреспонденты Sputnik с готовностью доверили подготовку дипломной работы по теме "Феминистическая критика репрезентации белорусского бренда Mark Formelle в медийном пространстве" этому щедрому сервису.

На деле щедроты сервиса оказались сомнительны — за дипломную работу брались за 390 рублей при уникальности всего в пятьдесят процентов. Представившись студентом факультета философии и социальных наук БГУ, корреспондент уточнила, может ли она рассчитывать на больший процент уникальности, и вежливая девушка сообщила, что, разумеется, может, но стоимость диплома тогда поднимется до 490 рублей.

"В БГУ обычно высокие требования к уникальности, так что будет дороже. Дипломные работы у нас чаще всего пишут студенты, иногда преподаватели. Если боитесь, что ваш руководитель узнает о заказе, скажите нам его имя, и мы скроем от него ваш запрос", — пообещала оператор.

Стоимость работ по техническим специальностям почти в полтора раза выше, чем для гуманитарных предметов — так, если стоимость диплома по гуманитарной дисциплине в отдельных агентствах может начинаться от 260 рублей, то по техническому предмету уже от 350 рублей.

Станислав, выпускник БГУ:

- Я писал дипломную работу для однокурсника, он уходил на заочное отделение БГУ, переводился в ЕГУ и хотел сконцентрироваться на обучении в Литве. Несколько лет он занимался изучением истории ордена Тамплиеров, собрал много материала и хотел, чтобы работу выполнили на высоком уровне. Мне это было интересно, и сто долларов лишними не были. Меньше чем за месяц и подготовил работу, а он получил за нее девять баллов. В 2007 году сто долларов для работы по истории было много. Браться за меньшие деньги смысла не было, я ведь готовил дипломную работу, и не хотелось делать это в ущерб собственной учебе. За свою дипломную тоже получил девять.



© Pixabay У науки на аутсорсинге есть свои плюсы: образование получает один, а ночами не спит над учебниками другой

Диссертация в магистратуру: "Влияние прозы Андруся Горвата на имидж белорусской деревни"

Не преуменьшая масштаб Андруся Горвата как личности и белорусской прозы как явления, корреспонденты Sputnik решили удостоить эту тему магистерской диссертации. Компания, в которую обратились журналисты, пообещала полную анонимность, и для этого уточнила, в каком вузе обучается заказчик — чтобы исключить вероятность, что исполнитель заказа встретит свою работу на защите.

"Магистерские пишут только преподаватели, кандидаты наук. Студенты у нас занимаются работами меньшего масштаба. Конфиденциальность мы гарантируем", — рассказали в агентстве.

У корреспондента уточнили, какой процент уникальности работы он хотел бы видеть, когда нужно предоставить первую главу и какой объем диссертации необходим. К заказчику и его диссертации отнеслись так бережно и с такой заботой, что хотелось доверить агентству не только написание студенческой работы, но и самой этой статьи.

"Я еще другие варианты рассматриваю…" — призналась корреспондент, чтобы не взваливать на агентство работу по поиску авторов, готовых изучить творчество Горвата.

"Мы подберем вам такого специалиста, что вы не захотите искать никого другого!" — пообещали в агентстве, но корреспондент Sputnik, подавив в себе базовое человеческое желание растаять от навалившейся заботы, затребовала свободы выбора и пообещала подумать над предложением.

Алексей, выпускник факультета философии и социальных наук:

- Написал около пятнадцати курсовых работ, девять дипломов и помогал с одной кандидатской. И еще немало контрольных самостоятельных работ, эссе и рефератов — не могу назвать точную цифру. Обращались знакомые и друзья знакомых. В своей основной массе это были студенты разных гуманитарных вузов: политологи, социологи, психологи, историки и прочие.

Все началось с написания двух дипломов, на которые было отмерено мало времени. За три дня я, будучи студентом третьего курса, написал два диплома для политологов. Один из них получил девять баллов, а второй семь.

© Sputnik/ Игорь Михалев Сайт Кембриджского университета снова доступен

Конечно, я был доволен таким неожиданным результатом. Но в последующем, как правило, относишься к этому индифферентно. Наверное, это связанно с определенными академическими шаблонами и общей отчужденностью, присущей всему образовательному процессу. Так получилось, что люди обращались ко мне в самый последний срок, т.е. написание дипломной работы могло занимать три-четыре дня. Рефераты, эссе и прочая чушь занимала один, максимум два вечера.

Кандидатская диссертация: "Метафора в публичном дискурсе Александра Лукашенко как инструмент построения образа главы государства"

Кандидатская диссертация оказалась куда трудозатратнее. Сайт одного из агентств обещал к кандидатской подойти внимательно и тщательно.

"Диссертация — наивысший научный труд ученого, являющийся результатом глубокой проработанности соискателем темы исследования и отражающий научную новизну, актуальную в современных условиях развития общества", — декларировало агентство.

Оператор рассказала корреспонденту, что за выполнение заказа берутся доценты и профессора из разных вузов, и уровень работы могут гарантировать. Такие заказы тоже поступают, пусть куда реже, чем на дипломные работы. На поиски подходящего специалиста у агентства ушел день, но помочь с заказом не смогли. "Не нашли специалиста", — прокомментировало агентство.