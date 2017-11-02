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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в рабочую субботу и предстоящие выходные дни пенсии и пособия будут выплачиваться по специальному графику. Информация об этом размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.

В субботу, 4 ноября выплаты будут производиться в сельских отделениях почтовой связи (ОПС) Брестской и Гомельской областей, а также во всех ОПС Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской и города Минска. В понедельник, 6 ноября - в городских ОПС Брестской, Гомельской областей и города Гродно. Во вторник, 7 ноября будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи. О режиме их работы можно узнать в Call-центра "Белпочты" по телефону 154.-0-