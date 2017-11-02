Витебчанка в образе героев американских мультфильмов покоряет мир

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Витебчанка Ирина Сабетская стала предметом разговоров среди американских гиков. Все потому, что девушка умеет очень натуралистично пародировать героев известных мультфильмов и сериалов. Она выступает то в роли Матери драконов из "Игры престолов", в роли Фионы из "Шрэка". Смотрите ее фото в Instagram.

Паулина, "Дэнни-призрак"

Хэйли, "Американские папаши"

"Коралина в Стране Кошмаров"

Джейн, "Тарзан"

Мег, "Гриффины"

Фиона, "Шрэк"