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Витебчанка в образе героев американских мультфильмов покоряет мир
03.11.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Витебчанка Ирина Сабетская стала предметом разговоров среди американских гиков. Все потому, что девушка умеет очень натуралистично пародировать героев известных мультфильмов и сериалов. Она выступает то в роли Матери драконов из "Игры престолов", в роли Фионы из "Шрэка". Смотрите ее фото в Instagram.
Паулина, "Дэнни-призрак"
Хэйли, "Американские папаши"
"Коралина в Стране Кошмаров"
Джейн, "Тарзан"
Мег, "Гриффины"
Фиона, "Шрэк"
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