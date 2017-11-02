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Мужчину, пострадавшего от упавшей плиты, выпишут через две недели

03.11.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Мужчину, пострадавшего от упавшей плиты неэксплуатируемого здания в деревни Высокое Климовичского района, собираются выписать через две недели, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.

Мужчину, пострадавшего от упавшей плиты, выпишут через две недели
© Фото: МЧС Беларуси
МЧС: на безработного мужчину рухнула плита недостроенного свинарника

Несчастный случай произошел в деревне 1 ноября. На неработающего мужчину при попытке разобрать конструкции неиспользуемого кормоцеха свинарника упала железобетонная плита перекрытия. Пострадавший был госпитализирован с переломом большой берцовой кости правой ноги.

Здание, где произошло ЧП, собираются снести в ближайшие сроки. Ранее оно было включено в план мероприятий по наведению порядка, однако жители деревни разносят его по кирпичику. Сегодня сооружение находится в аварийном состоянии.

В среду в Могилевской области произошло еще одно обрушение плиты. В микрорайоне Спутник в областном центре плита строящегося дома упала на двух мальчиков. Один погиб на месте от полученных травм, второй был госпитализирован. Как сообщили врачи, маленький пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Медики дают крайне малые шансы того, что он останется жив.

 
Теги: Минск
 
 
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Аварийное строение, на котором произошло ЧП, собираются снести в ближайшее время.

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