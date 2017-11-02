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Мужчину, пострадавшего от упавшей плиты, выпишут через две недели
03.11.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Мужчину, пострадавшего от упавшей плиты неэксплуатируемого здания в деревни Высокое Климовичского района, собираются выписать через две недели, сообщили в четверг в эфире телеканала ОНТ.
© Фото: МЧС Беларуси
Несчастный случай
Здание, где произошло ЧП, собираются снести в ближайшие сроки. Ранее оно было включено в план мероприятий по наведению порядка, однако жители деревни разносят его по кирпичику. Сегодня сооружение находится в аварийном состоянии.
В среду в Могилевской области произошло еще одно обрушение плиты. В микрорайоне Спутник в областном центре плита строящегося дома
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Аварийное строение, на котором произошло ЧП, собираются снести в ближайшее время.
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