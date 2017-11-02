МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Петр Петрович Прокопович родился в 1942 году в деревне Ровно Пружанского района, на территории, оккупированной немцами.

По окончании школы будущий чиновник решил поступить в горнопромышленную школу в Украине, однако здоровье не позволило осуществить планы, в результате Прокопович решил стать строителем. Окончив Днепропетровский инженерно-строительный институт и проработав в Украине и Казахстане около десяти лет, он вернулся в Беларусь.

В марте 1998 года Петр Прокопович был назначен на должность председателя правления Нацбанка Республики Беларусь.

В день рождения известного чиновника Sputnik собрал пять фактов из жизни Петра Прокоповича.

В школе соседом по парте Петра Прокоповича был будущий первый белорусский космонавт Петр Климук.

За выдающийся ум в школе Прокопович получил прозвище "профессор".

В 2006 году Петр Петрович был удостоен звания "Герой Беларуси".

Когда Петр Прокопович был вице-премьером, чтобы посчитать количество занимаемых им постов, не хватало пальцев на руках. Журналист Виктор Малишевский даже создал визитку для чиновника, упомянув более 20 должностей Прокоповича, визитка получилась внушительных размеров.

Петр Прокопович был главным банкиром почти 13 лет. Он стал вторым среди чиновников Беларуси по продолжительности нахождения на посту.