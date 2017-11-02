Селфи со льном: на Гомельщине всех желающих зовут спасать урожай

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Сделать селфи со льном и поучаствовать в спасении урожая растения позвали всех желающих журналисты Буда-Кошелевской газеты " Авангард ".



© Sputnik / Сергей Лескеть Форс-мажор: гомельчан мобилизовали на уборку льна вручную

Районная газета обещает бесплатную подписку авторам трех самых необычных снимков. Обычно лен убирают в начале осени, но в текущем году посевную пришлось провести позже, следовательно, сдвинулись и сроки уборки. К тому моменту, когда пришло время убирать лен, его стебли уже прибило к земле дождем.

"Нам не хватило буквально пяти дней. Если бы не дожди, мы бы справились своими силами. Теперь будем благодарны каждому, кто откликнется на наш призыв и поможет поднять лен", – рассказал директор Уваровичского льнозавода Дмитрий Чубанов.

Всех желающих спасти лен позвали на поля, чтобы помочь вручную поднять стебли и таким образом немного просушить их перед уборкой. Силами одних аграриев выполнение этой задачи заняло бы очень много времени.

Как ранее сообщал Sputnik, в Гомельской области официально оформили мобилизацию людей на спасение льна – облисполком принял распоряжение "Об оказании всестороннего содействия открытому акционерному обществу "Гомельлен" от 31 октября за №350-р. Колонны автобусов с офисными сотрудниками, работниками заводо, предприятий, учащимися направляют в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы.