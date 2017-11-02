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Принтеры на МКС заменят из-за устаревших технологий

03.11.2017 11:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Два принтера МКС подлежат замене, сообщило The Mashable.

Принтеры на МКС заменят из-за устаревших технологий
© Фото: Twitter / @SergeyISS
Космонавт МКС сфотографировал Минск из космоса

На станции на данный момент работают два принтера: один на американской части, другой — на российской. Астронавты печатают на них не только информацию о ходе выполнения миссии, но иногда фото с земли. За месяц на печать выводится порядка тысячи страниц.

"Когда устанавливали принтеры, были технологии и компьютеры 2000-х годов, все работало хорошо. Но в последние пять или шесть появились проблемы", — рассказал астронавт Дон Петит, завезший на МКС первый принтер.

В 2018 году НАСА отправит на станцию два новых принтера. Создать подходящий принтер довольно сложно, занимается изготовлением такого аппарата компания HP (Hewlett-Packard). Разработанный принтер должен удерживать бумагу и чернила в невесомости, быть огнеупорным и выдерживать высокие нагрузки.

 
Теги: Минск
 
 
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Астронавты на двух принтерах распечатывают почти тысячу страниц в месяц — это и информация о ходе работ, и фото близких.

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