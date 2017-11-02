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Твиттер Трампа отключали не по ошибке

03.11.2017 11:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter один из сотрудников деактивировал не по ошибке, а специально, заявило руководство социальной сети.

Твиттер Трампа отключали не по ошибке
© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE
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Этой ночью (по минскому времени) аккаунт @realdonaldtrump, которым пользуется президент США, был заблокирован на 11 минут. После восстановления аккаунта руководство социальной сети заявило, что деактивация произошла по ошибке, а также начала служебное расследование.

Вскоре в Twitter пришли к выводу, что твиттер Трампа удалялся не по ошибке — его специально отключил сотрудник в свой последний рабочий день. Будут ли к нему применены какие-нибудь меры, пока не известно.

Сам Дональд Трамп никак не прокомментировал тот факт, что его аккаунт выключали, хотя после восстановления доступа успел отправить несколько записей в социальную сеть.

В отличие от своего предшественника, Трамп пользуется не официальным аккаунтом президента @POTUS, а личным, заведенным еще до избирательной кампании. Сегодня американский президент известен как активный блогер — он комментирует все важные события в своем Twitter, позволяя себе иногда достаточно неоднозначные заявления.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудник, отключивший аккаунт президента США на 11 минут, работал в компании последний день.

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