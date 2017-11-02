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До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября

03.11.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. Днем ожидается плюс 5-11.-0-

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Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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