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Белорусская армия планирует усовершенствовать боевую форму одежды

03.11.2017 11:36 — Новости Общества | БелТА  
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах планируется усовершенствовать боевую форму одежды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны.

Опытная эксплуатация новых образцов зимних курток из хлопчатобумажной (смесовой) ткани с текстильным воротником стартует с декабря. Особенность курток в том, что у них нет воротника из искусственного меха. Он сделан стоечкой из флиса, а съемный утеплитель (подстежка) идет как отдельный предмет из более легкого материала. Вместо черного кожаного ремня планируется ввести в эксплуатацию текстильный защитного цвета. Вместо шапки-ушанки предусматривается вязаная, также защитного цвета. Дополнительно могут быть введены полушерстяной оливковый джемпер и зимние юфтевые ботинки с высокими берцами.

Новые образцы боевой формы одежды поступят на плановое обеспечение Вооруженных Сил по результатам проведения опытной эксплуатации и после внесения соответствующих изменений в правовые акты.

В Минобороны напомнили, что с августа организована опытная эксплуатация фуражек из хлопчатобумажной ткани камуфлированного цвета и летних костюмов - хлопчатобумажных курток и брюк из камуфлированного цвета. Они сшиты из новой ткани, прошедшей опытную эксплуатацию в 2016 году и получившей положительные отзывы, отличается повышенной износостойкостью, более прочным окрашиванием. Еще одна особенность новых образцов в том, что их конструкция предусматривает ношение костюмов без ремня, навыпуск, в заправку.

Военная одежда и обувь в Беларуси на 99 % - отечественного производства. С течением времени предметы вещевого имущества постоянно совершенствуются. Белорусские предприятия принимают в этом активное участие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах планируется усовершенствовать боевую форму одежды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны. ...

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