Минобрнауки РФ попросило на уроках о ВИЧ не говорить о презервативах

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Рабочее совещание по подготовке онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции, которые ежегодно проходят в России 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом, закончилось скандалом, сообщают СМИ.



© Sputnik / Елена Васильева Беларусь существенно продвинулась в борьбе с ВИЧ и СПИД

Совещание проходило в Министерстве образования и науки, которое является инициатором проведения интернет-урока, при участии исполнителей, которые уже несколько лет его готовят и проводят.

Исполнители отказались выполнять рекомендации чиновников "говорить о нравственности" и избегать таких слов, как "презерватив". Кроме того, чиновники потребовали заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, сообщает издание "Коммерсант", которое первым узнало о скандале от исполнителя проекта руководителя группы некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере образования и смежных областях Сергея Буланова.

"Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ", — сказал Буланов.

Буланов предлагал отказаться от готовых ответов, а, наоборот, устроить баттл между студенческими командами из двух регионов. Чиновники идею не поддержали, рекомендовали больше говорить о нравственности, и отдельно попросили не употреблять слово "презерватив". По словам Буланова, в Миноборнауки назвали "недопустимым" использование этого слова в рамках онлайн-урока по профилактике ВИЧ. После этого заявление совещание пришлось свернуть.

Между тем эксперты отмечают, что в России проблема профилактики ВИЧ стоит очень остро. Специалисты говорят об эпидемии. В прошлом году в России было выявлено 103,5 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России, это более чем на 5% больше, чем в 2015 году. В Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом утверждают, что в настоящее время с диагнозом ВИЧ живут 0,6% населения России.

Российский интернет бурно отреагировал на новость о недопустимости использования слова "презерватив" в рамках урока по профилактики ВИЧ. Пользователи упражняются в остроумии, причем порой очень зло.