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"Белавиа" подтвердила статус безопасной авиакомпании

03.11.2017 12:20 — Новости Общества | БелТА  
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"Белавиа" подтвердила статус безопасной авиакомпании
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) продлила "Белавиа" срок действия сертификата по программе аудита эксплуатационной безопасности авиакомпаний IOSA до 2 ноября 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Специалисты "Белавиа" уточнили, что продление сертификата подтверждает статус авиакомпании как соответствующей требованиям стандартов эксплуатационной безопасности IATA.

"В течение двух предыдущих лет "Белавиа" продолжила внедрение систем управления безопасностью полетов и авиационной безопасностью на уровне всей организации, совершенствование системы менеджмента качества, выполнила комплекс мероприятий по повышению уровня обслуживания пассажиров. Перевозчик на системной основе обеспечивает безопасность полетов и стремится к постоянному улучшению качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, грузов и почты", - подчеркнули в "Белавиа".

Наличие сертификата IOSA подтверждает использование авиакомпанией передовых международных авиационных стандартов в области эксплуатационной безопасности и дает потенциал к расширению сотрудничества с ведущими авиакомпаниями мира, упрощает выход на новые рынки.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) продлила "Белавиа" срок действия сертификата по программе аудита...

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