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Большой этнографический диктант по-честному
03.11.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Большой этнографический диктант — это тридцать тестовых заданий, на выполнение которых дается 45 минут, для зарубежных площадок представлен особый вариант части вопросов. Вопросы затрагивают такие понятия, как традиционная одежда, национальная кухня, танцы, поэзия, эпос, строительство традиционного жилища.
© Sputnik / Виктор Толочко
В День народного единства в Минске пройдет этнографический диктант
Продюсеру Sputnik Павлу Антонову потребовалось 10 минут, чтобы пройти Большой этнографический диктант в режиме онлайн и дать 23 правильных ответа. Sputnik призывает своих читателей также попробовать свои силы на знание истории и культуры народов России.
Большой этнографический диктант приурочен ко Дню народного единства. Эта акция подчеркивает, что в России более 190 народностей существуют в мире, согласии и продуктивном взаимодействии. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.
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В Российском центре науки и культуры в Минске студенты вузов Беларуси 3 ноября 2017 года в 15:00 напишут этнографический диктант, продюсер Sputnik прошел его в режиме...
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