Большой этнографический диктант по-честному

Большой этнографический диктант — это тридцать тестовых заданий, на выполнение которых дается 45 минут, для зарубежных площадок представлен особый вариант части вопросов. Вопросы затрагивают такие понятия, как традиционная одежда, национальная кухня, танцы, поэзия, эпос, строительство традиционного жилища.

Продюсеру Sputnik Павлу Антонову потребовалось 10 минут, чтобы пройти Большой этнографический диктант в режиме онлайн и дать 23 правильных ответа. Sputnik призывает своих читателей также попробовать свои силы на знание истории и культуры народов России.

Большой этнографический диктант приурочен ко Дню народного единства. Эта акция подчеркивает, что в России более 190 народностей существуют в мире, согласии и продуктивном взаимодействии. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.